«Хакумей и Микочи» — первый трейлер и авторы

Официальный сайт экранизации фэнтезийной повседневности Такуто Кащики «Хакумей и Микочи» (Hakumei to Mikochi) представил первый трейлер выходящего в январе телевизионного сериала, а вместе с ним — авторский состав и сэйю.
Миниатюрные Хакумей и Микочи обитают в маленьком доме внутри дерева, приручая насекомых и птиц, делая зонты из листьев, собирая грибы и ягоды и занимаясь прочими бытовыми делами. Это история об их миниатюрных, но полных радости жизнях в фантастическом мире маленьких людей и богов.
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Авторы
|Режиссёр
|Масаоми Андо
|«Альтернатива Muv-Luv: Полное затмение», «Школьная жизнь!»
|Сценарист
|Рэйко Ёщида
|«Дерёвня», «Форма голоса»
|Дизайнер персонажей
|Томоко Иваса
|Композитор
|Эван Колл
|«Большой Ордер», «Чёрные метки»
|Студия
|Lerche
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Сэйю
|Хакумей
|Рисае Мацуда
|Таки Комия в «Шизанутый препод: Он идеальный учитель», Мина Амасато в «Проекте воспитания девочек-волшебниц»
|Микочи
|Щино Щимодзи
|Акари Оозора в «Идол, действуй!», Тору Миямаэ в «Сейрен»
|Кондзю
|Аои Юки
|Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
|Сен
|Чика Анзай
|Чайка Трабант в «Чайке, принцессе с гробом», Рейна Косака в «Звук! Эуфониум»
|Иващи
|Масая Мацуказе
|Иллюми Золдик в «Охотник × Охотник», Ясухиро Хагакуре в «Данганронпе»
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