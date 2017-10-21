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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Хакумей и Микочи» — первый трейлер и авторы
Промо-арт аниме «Хакумей и Микочи»

Официальный сайт экранизации фэнтезийной повседневности Такуто Кащики «Хакумей и Микочи» (Hakumei to Mikochi) представил первый трейлер выходящего в январе телевизионного сериала, а вместе с ним — авторский состав и сэйю.

Миниатюрные Хакумей и Микочи обитают в маленьком доме внутри дерева, приручая насекомых и птиц, делая зонты из листьев, собирая грибы и ягоды и занимаясь прочими бытовыми делами. Это история об их миниатюрных, но полных радости жизнях в фантастическом мире маленьких людей и богов.

Авторы
Режиссёр Масаоми Андо «Альтернатива Muv-Luv: Полное затмение», «Школьная жизнь!»
Сценарист Рэйко Ёщида «Дерёвня», «Форма голоса»
Дизайнер персонажей Томоко Иваса
Композитор Эван Колл «Большой Ордер», «Чёрные метки»
Студия Lerche

Сэйю
Хакумей Рисае Мацуда Таки Комия в «Шизанутый препод: Он идеальный учитель», Мина Амасато в «Проекте воспитания девочек-волшебниц»
Микочи Щино Щимодзи Акари Оозора в «Идол, действуй!», Тору Миямаэ в «Сейрен»
Кондзю Аои Юки Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
Сен Чика Анзай Чайка Трабант в «Чайке, принцессе с гробом», Рейна Косака в «Звук! Эуфониум»
Иващи Масая Мацуказе Иллюми Золдик в «Охотник × Охотник», Ясухиро Хагакуре в «Данганронпе»
 
 
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Видео Хакумей и Микочи (Hakumei to Mikochi)
 10 августа«Хакумей и Микочи» — анонс слайса про лилипутов
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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