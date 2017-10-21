«Хакумей и Микочи» — первый трейлер и авторы

Официальный сайт экранизации фэнтезийной повседневности Такуто Кащики «Хакумей и Микочи» (Hakumei to Mikochi) представил первый трейлер выходящего в январе телевизионного сериала, а вместе с ним — авторский состав и сэйю.

Миниатюрные Хакумей и Микочи обитают в маленьком доме внутри дерева, приручая насекомых и птиц, делая зонты из листьев, собирая грибы и ягоды и занимаясь прочими бытовыми делами. Это история об их миниатюрных, но полных радости жизнях в фантастическом мире маленьких людей и богов.