Телеовощи. Выпуск 194: Цистерны мыла

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Собрано $524 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:40 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:02 —
|Новости
|00:28:40 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:33:06 —
|«Призрачные войны» — 1x01 (премьера)
|00:37:09 —
|«Отвага» — 1x01 (премьера)
|00:38:18 —
|«Линия жизни» — 1x01 (не совсем обсуждение)
|00:38:47 —
|«Династия» — 1x01 (премьера)
|00:43:50 —
|«Призраки» — 1x01–02 (премьера)
|00:45:05 —
|«Флэш» — 4x01 (премьера сезона)
|00:52:41 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x02
|00:59:24 —
|«Остановись и гори» — 4x07
|01:03:52 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x03
|01:15:35 —
|«Коллективный разум» — 1x02
|01:17:21 —
|«Люцифер» — 3x02
|01:19:09 —
|«Мик» — 2x03
|01:24:20 —
|«Булл» — 2x03
|01:27:55 —
|«Последний кандидат» — 2x03
|01:33:08 —
|«Стартап» — 2x02
|01:40:26 —
|«Хороший доктор» — 1x03
|01:43:08 —
|«Хорошее место» — 2x04
|01:46:42 —
|«Орвилл» — 1x05
|01:48:41 —
|«Южный парк» — 21x04
|01:53:12 —
|«Утиные истории» — 1x05
|01:56:11 —
|«Достать коротышку» — 1x09–10 (финал сезона)
|02:06:31 —
|«Гриффины» — 16x01
|02:12:20 —
|«Остров Харпера» — 1x07
|02:17:48 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x22–23 (впечатления Ларисы)
|02:21:12 —
|«Рэй Донован» — 5x09 (впечатления Михаила)
|02:27:30 —
|«Волчонок» — 6x16 (впечатления Юрия)
|02:34:46 —
|«Банши» — 3x05–06 (впечатления Михаила)
|02:40:02 —
|Благодарим наших спонсоров
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