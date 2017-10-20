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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

The CW готовит процедурал «Проект 13» с персонажами из DC Comics

Телеканал The CW продолжает препарировать вселенную DC Comics, объявив о запуске в разработку процедурной фантастической драмы «Проект 13», в которой фигурируют персонажи DC — юная обладательница сверхспособностей Трейси и её отец, доктор Терренс Тринадцать.

Главная героиня процедурала — молодой криминалист, которая верит в паранормальное и обнаруживает, что сама является носителем доселе скрытых экстрасенсорных способностей. В конце концов Трейси начинает работать в паре со своим давно отдалившимся отцом-скептиком для расследования таинственных дел, связанных с необъяснимыми феноменами.

Сценарий напишет Деган Фриклинд («Укушенная»); она же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Элизабет Бэнкс (кинофранчайз «Голодные игры»). Производством займутся Brownstone Productions и Warner Bros. Television.

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Проект 13
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