Самое продаваемое аниме за 16–22 октября

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 1Девушки Фрэйм Армс
Том 410 063
+5,4%10 063
+5,4%1
- 27 5757 5751
- 3
↓23 530−53,2%51 5033
- 42 858
−3,4%2 858
−3,4%1
- 52 454
−2,6%2 454
−2,6%1
- 6
↓32 346−27,2%846 05313
- 7
↓51 917−61,6%141 6424
- 81 7881 7881
- 9Слабак педальный 3
Том 71 3181 3181
- 10
↓51 149−32,6%83 0336
Последний том «Девушек Фрэйм Армс» не стал нарушать традицию — тиражи вновь выросли. Первый том начинал с 7 614 копий, теперь же средние продажи серии составляют 9 215 дисков и ещё непременно подрастут.
«Академия ведьмочек» и «Моя геройская академия 2» стабильны: по сравнению с прошлым разом на 98 копий меньше у первой, на 66 у второй. «Приключение сакуры» продолжает продаваться медленно и печально: на этот раз 1 037 экземпляров, что на 43 хуже, чем у третьего тома.
А вот «Громкая мечта» благодаря тихой неделе отметила месяц в чарте ещё 313 проданными дисками. Всего их у пятого тома 4 684 — на уровне предыдущего и заметно выше второго и третьего, быстро выпадавших из топа.
«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» стартовала с 7 575 копий, что для полнометражки маловато. Впрочем, у ещё одной работы студии Science SARU, «Песни Лу на рассвете», и вовсе 1 788.
Наконец, у переиздания обоих сезонов «У меня мало друзей» слабый, но ничуть не удивительный результат в 904 бокса.