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Самое продаваемое аниме за 16–22 октября
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Последний том «Девушек Фрэйм Армс» не стал нарушать традицию — тиражи вновь выросли. Первый том начинал с 7 614 копий, теперь же средние продажи серии составляют 9 215 дисков и ещё непременно подрастут.

«Академия ведьмочек» и «Моя геройская академия 2» стабильны: по сравнению с прошлым разом на 98 копий меньше у первой, на 66 у второй. «Приключение сакуры» продолжает продаваться медленно и печально: на этот раз 1 037 экземпляров, что на 43 хуже, чем у третьего тома.

А вот «Громкая мечта» благодаря тихой неделе отметила месяц в чарте ещё 313 проданными дисками. Всего их у пятого тома 4 684 — на уровне предыдущего и заметно выше второго и третьего, быстро выпадавших из топа.

«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» стартовала с 7 575 копий, что для полнометражки маловато. Впрочем, у ещё одной работы студии Science SARU, «Песни Лу на рассвете», и вовсе 1 788.

Наконец, у переиздания обоих сезонов «У меня мало друзей» слабый, но ничуть не удивительный результат в 904 бокса.

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Подкасты
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