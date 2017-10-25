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Metal Gear Survive — дата выхода и бонусы первым покупателям

Возрадуйтесь, странные люди, которым почему-то небезразлична игра Metal Gear Survive — кооперативный выживатор в заполненном зомбаками параллельном мире, куда выгнавшая Кодзиму Konami решила перебросить его франчайз! Возрадуйтесь, ведь теперь у Metal Gear Survive есть дата выхода.

Даже три. Дата выхода Metal Gear Survive в Европе — 22 февраля. Япония получит игру раньше на день, а США — на два.

Если вы купите издание первого дня, то получите не только презрительные взгляды со стороны фанатов серии, но и четыре позолоченных пушки, два жеста, возможность измазать лицо своего солдата в стиле театра Кабуки, шарфы металлических окрасов, коробку на голову и плашку для базы. Очень полезные вещи, в общем, но если их вам мало, то можете приобрести Digital Deluxe Edition, куда попадут цифровая версия саундтрэка, шлем ниндзя-киборга, ещё один жест и семидневный ускоритель прокачки.

Выходит Metal Gear Survive на PC, Xbox One и PS4. Предзаказы обещают открыть в ближайшее время.

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Кадры из игры Metal Gear Survive
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Metal Gear Survive (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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