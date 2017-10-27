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Первоисточники: www.gamerankings.comopencritic.com Прямая ссылка на новость:

Высокие оценки Super Mario Odyssey, Assassin’s Creed: Origins и Wolfenstein II: The New Colossus

Конец октября выдался жарким: практически одновременно выходят три блокбастера, продолжающих популярные серии и впечатляющих не только бюджетами, но и оценками критиков.

И первое место в тройке предсказуемо: игры про культового героя Nintendo низких баллов не получают почти никогда, а вот в списки самых высоко оценённых игр попадают регулярно. И сейчас Super Mario Odyssey возвышается даже над Super Mario Galaxy, шикуя средним баллом в 98,92 на Gamerankings при 30 обзорах (спойлер: наша рецензия тоже будет положительной, пусть и куда менее восторженной).

Дальше идёт Wolfenstein II: The New Colossus, чей средний балл ближе к 88 (первую часть оценивали всего на 81, но у неё и рецензий побольше), а замыкает могучую тройку Assassin’s Creed: Origins с 84 средними баллами — лучшие показатели серии со времён шикарного морского приключения под названием Assassin’s Creed IV: Black Flag.

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Темы
 
Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) Wolfenstein II: The New Colossus (PC, PlayStation 4, Xbox One) Assassin’s Creed: Истоки (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 11 октябряНовые игры октября 2017: South Park: The Fractured But Whole, Super Mario Odyssey, Wolfenstein II и другие
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