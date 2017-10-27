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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ребрендинг студии Morgan Creek, как повод для перезапуска «Эйса Вентуры»

Производственная компания Morgan Creek решила, что раз в тридцать лет можно провести ребрендинг и переименовала себя в Morgan Creek Entertainment Group. И как бы под новой вывеской пустится во все тяжкие, к примеру, вернёт на экраны такие фильмы, как «Эйс Вентура», «Молодые стрелки» и «Высшая лига».

С момента основания в 1988 году у Morgan Creek было много успешных картин: «Робин Гуд: Принц воров», «Последний из могикан», «Настоящая любовь» и «Девять ярдов». Впрочем, провалов тоже хватало: «Поле битвы: Земля», «Фактор холода» и «Изгоняющий дьявола: Начало». Недавно компания успешно выпустила парочку проектов — телевизионного «Изгоняющего дьявола» и биопик «2pac: Легенда».

Менеджмент строит грандиозные планы на «Эйса Вентуру»; этот испытанный франчайз можно легко перезапустить в кино и отправить на телевидение, благо жанр поисков всякой херни и раскрытия преступлений пользуется популярностью. Президент Morgan Creek Дэвид Робинсон надеется, что Джим Кэрри лично одобрит ребут и даже появится в фильме, чтобы передать эстафету своему сыночку или дочке, короче говоря, кому-нибудь помоложе. Уверены, что Джим пошлёт этих товарищей по известному адресу.

Ещё разрабатываются два хоррор-сериала по мотивам «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга и «Ночного народа» Клайва Баркера с благословения создателей.

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