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Оливия Манн снимется в экшене от режиссёров роликов Battlefield 1

Зои Салдана по причине своей занятости в каких-то сиквелах режиссёра Джеймса Кэмерона не сможет исполнить главную роль в экшен-фильме Hummingbird. Поэтому на её место взяли актрису Оливию Манн. И так даже лучше, ведь боевики с Зоей Аватаравной мы уже видели.

Сценарист с невероятно подходящим именем Джон Макклейн придумал историю, в которой Манн сыграет наёмную убийцу, чья последняя цель внушает ей тревожные мысли и заставляет провести переоценку ценностей.

Снимают кино шведские режиссёры Маркус Крайлер и Фредрик Акерстром, к слову, они ставили синематики для видеоигры Battlefield 1.

Ближайшие ленты с Оливией — «Хищник» и «Люди Икс: Тёмный феникс».

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