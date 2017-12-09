Телеовощи. Выпуск 203: Трансцендентальная кружка

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:27 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:03:41 —
|Новости
|00:26:27 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:32:11 —
|«Тьма» — 1x01–03 (премьера)
|00:39:51 —
|«Хэппи!» — 1x01 (премьера)
|00:45:48 —
|«Падение рыцарей» — 1x01 (премьера)
|00:58:37 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x01–02 (премьера сезона)
|01:09:13 —
|«Человек из будущего» — 1x06–13 (финал сезона)
|01:17:51 —
|«Последний кандидат» — 2x09
|01:21:24 —
|«Люцифер» — 3x09
|01:22:59 —
|«Мик» — 2x09
|01:25:49 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x08
|01:28:54 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x08
|01:34:04 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1х02
|01:38:00 —
|«Утиные истории» — 1x09
|01:40:50 —
|«Южный парк» — 21x10 (финал сезона)
|01:45:18 —
|«Беглецы» — 1x05
|01:47:43 —
|«Оттепель» — 1x01
|02:01:24 —
|«Готэм» — 4x06 (впечатления Ларисы и Юрия)
|02:06:07 —
|«Супергёрл» — 2x06 (впечатления Юрия)
|02:11:37 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x06 (впечатления Льва)
|02:17:47 —
|«Звёздный путь» — 1x07 (впечатления Юрия)
|02:24:18 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|02:29:27 —
|Благодарим наших спонсоров
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