«Хэп и Леонард» — тизер третьего сезона и дата выхода

Третий сезон «Хэпа и Леонарда» от кабельного канала SundanceTV обзавёлся коротким забавным тизером — почти никакой информационной нагрузки видеоролик не несёт, зато создаёт настроение. А ещё объявлена дата возвращения сериала на малые экраны — 7 марта.

Многосерийная криминальная драмеди по одноимённой книжной серии Джо Р. Лансдейла повествует о двух лучших друзьях-техасцах Хэпе Коллинзе (Джеймс Пьюрфой) и Леонарде Пайне (Майкл Кеннет Уильямс), потрёпанных жизнью и перебивающихся сомнительными заработками. Один из них — ветеран Вьетнама с буйным нравом; второй — обычный работяга, чья молодость сгинула в тюрьме за откос от армии. В основу третьего сезона лёг третий роман цикла The Two-Bear Mambo.

Шоураннером сериала числится Джон Вёрф («Ад на колёсах»). Производство курирует AMC Studios.