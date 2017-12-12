Кабельный канал USA Network опубликовал тизер с датой выхода второго сезона «Падающей воды» — сериал вернётся на телеэкраны 6 января. Продолжение истории сулит главным героям встречу с крайне опасным общим врагом.

Мистический триллер, где реальность переплетается с областью сна и бессознательного, повествует о том, как несколько поначалу незнакомых друг с другом людей обнаруживают, что каждый из них видит часть одного общего сна. Вскоре главные герои понимают, что подсознание пытается донести до них некое послание и предупредить о грядущих испытаниях, где на кону стоят их собственные жизни.

Шоураннером второго сезона выступает Реми Обучон («Рухнувшие небеса»). Создателями и исполнительными продюсерами проекта числятся Генри Бромелл («Карнавал»), Блейк Мастерс («Братство») и Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»).