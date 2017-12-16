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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:

Syfy продлил сериал «Нация Z» на пятый сезон

Кабельный канал Syfy продлил свой многосерийный постапокалиптический боевик «Нация Z» на пятый сезон. Благодаря небольшой, но верной фанбазе проект без труда удерживает рейтинговую планку на протяжении почти всего сезона, а потому заслуживает право на жизнь.

На сегодняшний день в ключевой демографической категории «18–49 лет» средний показатель четвёртого сезона составляет 0,2. Общее количество приникающих к телеэкранам для получения очередной дозы весёлого зомби-трэша составляет без малого 600 тысяч человек.

Действие разворачивается в мире недалёкого будущего, в суровых условиях зомби-апокалипсиса. Команда чудом выживших американцев вовлечена в миссию по спасению остатков человечества, то бишь себя.

В сериале снимаются Келлита Смит, Ди Джей Куоллс, Кит Аллан, Анастасия Баранова, Расселл Ходжкинсон, Нат Занг и Эмилио Ривера.

Исполнительным продюсером и шоураннером выступает Карл Шефер («Говорящая с призраками»). Производственный процесс на совести The Asylum. Тринадцатисерийный пятый сезон «Нации Z» стартует в следующем году.

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