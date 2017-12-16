Кабельный канал Syfy продлил свой многосерийный постапокалиптический боевик «Нация Z» на пятый сезон. Благодаря небольшой, но верной фанбазе проект без труда удерживает рейтинговую планку на протяжении почти всего сезона, а потому заслуживает право на жизнь.

На сегодняшний день в ключевой демографической категории «18–49 лет» средний показатель четвёртого сезона составляет 0,2. Общее количество приникающих к телеэкранам для получения очередной дозы весёлого зомби-трэша составляет без малого 600 тысяч человек.

Действие разворачивается в мире недалёкого будущего, в суровых условиях зомби-апокалипсиса. Команда чудом выживших американцев вовлечена в миссию по спасению остатков человечества, то бишь себя.

В сериале снимаются Келлита Смит, Ди Джей Куоллс, Кит Аллан, Анастасия Баранова, Расселл Ходжкинсон, Нат Занг и Эмилио Ривера.

Исполнительным продюсером и шоураннером выступает Карл Шефер («Говорящая с призраками»). Производственный процесс на совести The Asylum. Тринадцатисерийный пятый сезон «Нации Z» стартует в следующем году.