Телеовощи. Выпуск 204: На всё воля Мыша

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:25 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:00:55 —
|Новости
|00:28:39 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:35:05 —
|«Ясновидец» — 2x01–03 (премьера сезона)
|00:40:11 —
|«Робоцып» — 9x01 (премьера сезона)
|00:43:21 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x03
|00:47:30 —
|«Падение рыцарей» — 1x02
|00:52:25 —
|«Хэппи!» — 1x02
|00:57:54 —
|«Последний кандидат» — 2x10
|01:03:16 —
|«Булл» — 2x10
|01:06:34 —
|«Люцифер» — 3x10
|01:11:56 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x09
|01:16:42 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x09
|01:24:33 —
|«Беглецы» — 1x06
|01:26:10 —
|«Оттепель» — 1x02
|01:38:25 —
|«Вероника Марс» — 1x01 (впечатления Михаила)
|01:42:32 —
|«Готэм» — 4x07 (впечатления Ларисы и Юрия)
|01:48:34 —
|«Супергёрл» — 2x07 (впечатления Юрия)
|01:55:47 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x07 (впечатления Льва)
|02:03:51 —
|«Звёздный путь» — 1x08 (впечатления Юрия)
|02:11:15 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|02:16:25 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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