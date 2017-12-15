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Промо-арт сериала «Титаны»

У «Титанов» появился очередной промо-арт. На этот раз свои супергеройские костюмы демонстрируют Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли). Как и в случае с Робином, художники по костюмам постарались создать одеяния персонажей как можно ближе к тем, которые представлены в комиксах.

Эти супергерои работают в паре. Ястреб — агрессивный малый, который любит пускать в ход кулаки, а Голубь — его противоположность, стратег и дипломат. Ястреб обладает повышенными силой, скоростью и выносливостью. Голубь знаменита невероятной ловкостью, умением летать и распознавая скрытые намерения людей.

Приключенческий экшен по вселенной DC повествует о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, решает возглавить команду борцов за справедливость. В её ряды наряду с Голубем и Ястребом вошли Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт) и Бистбой (Райан Поттер).

Первый эпизод режиссирует Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство на совести Warner Bros. TV. Премьера состоится в следующем году на пока не обзаведшейся названием совместной стриминговой платформе DC Entertainment и Warner Bros.

Промо-арт сериала «Титаны»
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