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«Британия» — трейлер без цензуры

Историко-фэнтезийный эпик «Британия» обзавёлся трейлером без цензуры с целой охапкой новых кадров. Первый 10-серийный сезон выйдет целиком 18 января на Sky Atlantic.

События разворачиваются в 43 году, когда на территорию будущей Великобритании высадились римские войска. Попав в самое сердце кельтских земель, имперские легионы столкнулись с их хозяевами — дикими воительницами и могущественными друидами, заклинателями потусторонних сил. Непримиримые соперницы Керра и Антидия, забыв давнюю вражду, объединились в войне против общего врага — римского военачальника Авла Плавтия.

В проекте задействованы Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер и другие.

Режиссёрами сериала выступают Шери Фольксон («12 обезьян»), Кристоф Шреве («Стрелок») и Люк Уотсон («Улица Потрошителя»). Авторы сценария — Джез Баттеруорт («Грань будущего»), Том Баттеруорт («Фортитьюд») и Ричард Макбрайен («Мерлин»). Производство курируют Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).

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Подкасты
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