Телеовощи. Выпуск 205: Жареный орден

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:00:52 —
|Новости
|00:22:44 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:24:01 —
|«Жан-Клод Ван Джонсон» — 1x02—06 (премьера)
|00:31:28 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x04
|00:36:26 —
|«Падение рыцарей» — 1x03
|00:48:06 —
|«Ясновидец» — 2x04—10 (финал сезона)
|00:55:37 —
|«Хэппи!» — 1x03
|01:01:52 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x10 (финал сезона)
|01:07:28 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x10 (финал сериала)
|01:13:25 —
|«Беглецы» — 1x07
|01:15:09 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x03
|01:17:55 —
|«Оттепель» — 1x03
|01:24:45 —
|«Готэм» — 4x08 (впечатления Ларисы и Юры)
|01:31:00 —
|«Супергёрл» — 2x08 (впечатления Юры)
|01:36:46 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x08 (впечатления Льва)
|01:51:54 —
|«Звёздный путь» — 1x09 (впечатления Юры)
|01:57:04 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|02:00:30 —
|«Вероника Марс» — 1x02 (впечатления Михаила)
|02:03:35 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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