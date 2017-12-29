Кабельный канал Syfy обнародовал дату выхода сериала «Криптон» — премьера многосерийного проекта по вселенной DC состоится 21 марта.
Фантастический боевик является приквелом классической истории о Супермене и поведает о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптона. Главным героем повествования является Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.
Наряду с Каффом в сериале задействованы Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер.
Сценарий написал автор идеи Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») в соавторстве с Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»). Шоураннером выступает Кэмерон Уэлш («Константин»).