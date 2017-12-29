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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Syfy объявил дату выхода сериала «Криптон»

Кабельный канал Syfy обнародовал дату выхода сериала «Криптон» — премьера многосерийного проекта по вселенной DC состоится 21 марта.

Фантастический боевик является приквелом классической истории о Супермене и поведает о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптона. Главным героем повествования является Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

Наряду с Каффом в сериале задействованы Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер.

Сценарий написал автор идеи Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») в соавторстве с Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»). Шоураннером выступает Кэмерон Уэлш («Константин»).

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