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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Syfy обеспечил сериалу «Ван Хельсинг» третий сезон

Кабельный канал Syfy продлил на третий сезон сериал «Ван Хельсинг», не дожидаясь окончания второго. В продолжение войдут тринадцать свежих эпизодов.

Центральный персонаж многосерийного экшен-триллера — Ванесса Хельсинг, потомок знаменитого охотника на кровососов Абрахама Ван Хельсинга. Воскреснув через три года после гибели, она обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как водится, единственная надежда человечества на выживание в неравной битве с агрессивной нечистью.

В сериале снимаются Келли Овертон, Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треззо Махоро и Винсент Гэйл, Мисси Перегрим, Алекс Паунович и другие.

Шоураннером и основным сценаристом сериала выступает Нил Лабут («Замкнутый круг»). Производство на контроле у Nomadic Pictures («Фарго», «Ад на колёсах»). Съёмки третьего сезона «Ван Хельсинга» начнутся в феврале.

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