Актёрский состав восьмисерийных «Пацанов» обзавёлся первым действующим лицом — одну из главных ролей в сериале от Amazon сыграет Эрин Мориарти («Джессика Джонс», «Настоящий детектив»).

Основанный на одноимённом комиксе Гарта Энниса («Проповедник», «Каратель») и Патрика Робертсона сериал рассказывает о мире, где супергерои, пресытившись славой и всесилием, совсем распоясались, из защитников человечества превратившись в его главную угрозу. Для устранения таких вот зарвавшихся сверхлюдей спецслужбы создали команду мотивированных бойцов, не боящихся запачкать руки.

Эрин Мориарти сыграет Энни, известную ещё как Старлайт — молодую обладательницу сверхпособностей, умеющую в буквальном смысле метать глазами молнии и мечтающую стать настоящей супергероиней.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). Режиссировать будут почитатели творчества Энниса — Эван Голдберг и Сет Роген («Проповедник», «Человек из будущего»). Производством занимаются Amazon, Sony Pictures TV Studios и Original Films. Съёмки стартуют весной, а премьера состоится в 2019 году.