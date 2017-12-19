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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:

NBC планирует вернуть на телеэкраны «Офис»

Телеканал NBC, совсем недавно объявивший о ремейке знаменитых «Компьютерщиков», затеял ещё одну авантюру, начав переговоры о возрождении давно растащенного интернет-сообществом на гифки и мемы «Офиса». О планах вернуть культовый сериал в эфир первым сообщил портал TVLine со ссылкой на анонимные источники, но сам канал и продюсеры пока воздерживаются от комментариев.

По слухам, в центре повествования окажется всё тот же небольшой региональный офис компании Dunder Mifflin, занимающейся поставкой бумажной продукции. Коллектив там разношёрстный и безусловно интересный: у каждого сотрудника свои причуды, привычки и комплексы. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и терпят выходки непутёвого босса. Наряду со старыми знакомыми в истории появятся новые персонажи.

Стив Карелл, игравший роль начальника офиса Майкла Скотта в семи из девяти сезонов производственной комедии, в сериал не вернётся. Ему на замену подыскивают другого актёра. В основном составе сериала помимо Карелла числились Дженна Фишер, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Минди Калинг, Крэйг Робинсон, Элли Кемпер, Эд Хелмс.

Ремейк одноимённого британского ситкома Рики Джервэйса и Стивена Мерчанта предположительно продолжит курировать Грег Дэниелс. Если всё сложится благополучно, премьера нового сезона состоится в телесезоне 2018–2019.

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Офис
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