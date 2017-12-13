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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Соавтор «Футурамы» готовит многосерийную комедию для телеканала NBC

Телевизионный канал NBC запустил в разработку многосерийную комедию под названием «Естествознание» от соавтора и сценариста «Футурамы» Дэвида Коэна.

В центре истории — молодая женщина, вернувшаяся на малую родину, чтобы возглавить местный музей естествознания. Однако выясняется, что в её отсутствие любимое место главной героини пришло в настоящее запустение. Теперь ей придётся мобилизовать усилия своей заряженной энтузиазмом, но не слишком-то надёжной команды подчинённых, дабы возродить музей из пепла. На пути к цели героев поджидают вечные споры о бюджетных средствах, грубости вышестоящих руководителей и, что самое печальное, постепенно разваливающиеся скелеты динозавров.

Писать сценарий Коэну помогает Крис Хардвик. Оба выступают исполнительными продюсерами будущего сериала наравне с Майком Клементсом и Алексом Мюрреем. Производственным процессом займутся Universal TV Studios, Brillstein Entertainment и Fish Ladder Production.

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