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Первоисточники: deadline.comdeadline.comvariety.comwww.newsday.comdeadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Родина» — дата выхода седьмого сезона, трейлер и русскоязычное пополнение актёрского состава

Showtime определился с датой выхода седьмого сезона сериала «Родина» — шпионский триллер вернётся в эфир кабельного канала 11 февраля. Также можно оценить свежий трейлер и окончательно опечалится — Руперта Фрэнда на горизонте не видно.

В конце прошлого сезона новоизбранный президент Кин, оказавшись той ещё стервой, отплатила за спасение своей жизни арестом 200 членов разведки без предъявления каких-либо обвинений. И теперь вновь безработная Керри Мэтисон бросает вызов Белому дому, пытаясь добиться освобождения «пленников».

Кастинг-лист драмы пополнил выходец из СССР Коста Ронин («Американцы»), чья карьера явно идёт в гору. Он присоединился к актёрскому составу в лице Клэр Дейнс, Мэнди Патинкина и Элизабет Марвел, Мори Стерлинга, Джейка Уэбера и Лайнаса Роуча. Вернётся ли в новом сезоне Ф. Мюррэй Абрахам — пока неясно.

Также среди новобранцев значатся Морган Спектор («Подпольная империя»), Сандрин Холт («Карточный домик»), Кортни Гросбек («Родители»), Дилан Бейкер («Американцы»), Маккензи Эстин («Скандал») и Лесли Маргерита.

Шоураннером по-прежнему выступает Алекс Ганса.

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