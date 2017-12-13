Showtime определился с датой выхода седьмого сезона сериала «Родина» — шпионский триллер вернётся в эфир кабельного канала 11 февраля. Также можно оценить свежий трейлер и окончательно опечалится — Руперта Фрэнда на горизонте не видно.

В конце прошлого сезона новоизбранный президент Кин, оказавшись той ещё стервой, отплатила за спасение своей жизни арестом 200 членов разведки без предъявления каких-либо обвинений. И теперь вновь безработная Керри Мэтисон бросает вызов Белому дому, пытаясь добиться освобождения «пленников».

Кастинг-лист драмы пополнил выходец из СССР Коста Ронин («Американцы»), чья карьера явно идёт в гору. Он присоединился к актёрскому составу в лице Клэр Дейнс, Мэнди Патинкина и Элизабет Марвел, Мори Стерлинга, Джейка Уэбера и Лайнаса Роуча. Вернётся ли в новом сезоне Ф. Мюррэй Абрахам — пока неясно.

Также среди новобранцев значатся Морган Спектор («Подпольная империя»), Сандрин Холт («Карточный домик»), Кортни Гросбек («Родители»), Дилан Бейкер («Американцы»), Маккензи Эстин («Скандал») и Лесли Маргерита.

Шоураннером по-прежнему выступает Алекс Ганса.