Телеовощи. Выпуск 206: Кифер трёхдневный

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:12 —
|Новости
|00:16:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:37:51 —
|«Доктор Кто» — 10x00 (рождественский эпизод)
|00:45:37 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x05
|00:50:54 —
|«Падение рыцарей» — 1x04
|00:56:56 —
|«Хэппи!» — 1x04
|01:02:08 —
|«Беглецы» — 1x08
|01:05:24 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x04
|01:08:41 —
|«Оттепель» — 1x04
|01:19:06 —
|«Вероника Марс» — 1x03 (впечатления Михаила)
|01:25:38 —
|«Готэм» — 4x09 (впечатления Ларисы и Юрия)
|01:33:40 —
|«Супергёрл» — 2x09 (впечатления Юрия)
|01:40:13 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x09 (впечатления Льва)
|01:55:26 —
|«Звёздный путь» — 1x10 (впечатления Юрия)
|02:03:45 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:06:47 —
|Благодарим наших спонсоров
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