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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Комедия «Белая знаменитость» осталась без второго сезона

Кабельный канал Showtime отказался продлевать комедийный сериал «Белая знаменитость» на второй сезон. Судя по всему, рейтинговые показатели сериала телеруководство посчитало недостаточно высокими — каждый эпизод собирал у экранов около 1,8 млн человек. Вдобавок сериал получил смешанные отзывы критиков, что не прибавило ему шансов на выживание.

Главный герой истории — молодой афроамериканец в исполнении Джея Фароа, мечтающий стать знаменитым комиком-стендапером. На своём непростом пути к славе парню предстояло пережить немало взлётов и падений, а также завести уйму полезных и не очень знакомств.

Одним из исполнительных продюсеров закрытого проекта выступил Джейми Фокс. В производственном процессе участвовали Lionsgate Television и Foxxhole Productions.

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