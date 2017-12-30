Комедия «Белая знаменитость» осталась без второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime отказался продлевать комедийный сериал «Белая знаменитость» на второй сезон. Судя по всему, рейтинговые показатели сериала телеруководство посчитало недостаточно высокими — каждый эпизод собирал у экранов около 1,8 млн человек. Вдобавок сериал получил смешанные отзывы критиков, что не прибавило ему шансов на выживание.

Главный герой истории — молодой афроамериканец в исполнении Джея Фароа, мечтающий стать знаменитым комиком-стендапером. На своём непростом пути к славе парню предстояло пережить немало взлётов и падений, а также завести уйму полезных и не очень знакомств.

Одним из исполнительных продюсеров закрытого проекта выступил Джейми Фокс. В производственном процессе участвовали Lionsgate Television и Foxxhole Productions.