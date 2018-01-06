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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Четвёртый сезон «Фарго» запланирован на следующий год

Если кто-то полагал, что увлёкшись работой над вторым сезоном «Легиона», Ной Хоули окончательно забросил «Фарго», он ошибается. В рамках зимнего пресс-тура TCA глава кабельного канала FX Джон Ландграф сообщил, что четвёртый сезон сериала обязательно случится, правда, не в этом году.

Криминальная антология, крайне высоко оценённая критиками и зрителями, каждый сезон рассказывает новую историю, едва ли не полностью обновляя свой актёрский состав, но оставаясь верной жанру трагикомедии, повествующему об обычных людях, их страстях и дурных наклонностях, потворство которым обычно выводит их на скользкую дорожку.

Ландграф обмолвился, что у Хоули уже есть прямо-таки захватывающая идея для четвёртого сезона, но вернуться к проекту шоураннер сможет не раньше следующего года.

Братья Коэны — авторы одноимённого полнометражного фильма, вдохновившего сериал, — остаются на посту исполнительных продюсеров проекта. Производство курируют MGM Television и FX Productions.

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