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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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FX заказал съёмки первого сезона «Майянцев» Курта Саттера

Многострадальные «Майянцы» Курта Саттера, пилот коих летом был отправлен на пересъёмку, всё-таки получили от кабельного канала FX добро на съёмки полного первого сезона. Проект выжил, но претерпел значительные изменения в актёрском составе.

Десятисерийный спин-офф «Сынов анархии», события которого разворачиваются после произошедшего в финале семисезонного оригинала, расскажет о байкерском клубе «Майянцы». Главный герой истории — одержимый местью молодой латиноамериканец Эзекиэль «Эз» Рейес, оказавшийся жертвой махинаций группировки, орудующей на границе Мексики и Калифорнии.

В криминальной драме снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Переснимал срежиссированный Куртом Саттером пилотный эпизод Норберто Барба («Проповедник», «Штамм»), который вдобавок числится одним из исполнительных продюсеров проекта. Саттер сосредоточился на сценарии, над которым работает вместе с Элджином Джеймсом. Производством занимаются Fox 21 TV Studios и FX Productions.

Дату премьеры объявят позже — ожидается, что сериал стартует уже в этом году.

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Майянцы
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