FX заказал съёмки первого сезона «Майянцев» Курта Саттера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многострадальные «Майянцы» Курта Саттера, пилот коих летом был отправлен на пересъёмку, всё-таки получили от кабельного канала FX добро на съёмки полного первого сезона. Проект выжил, но претерпел значительные изменения в актёрском составе.

Десятисерийный спин-офф «Сынов анархии», события которого разворачиваются после произошедшего в финале семисезонного оригинала, расскажет о байкерском клубе «Майянцы». Главный герой истории — одержимый местью молодой латиноамериканец Эзекиэль «Эз» Рейес, оказавшийся жертвой махинаций группировки, орудующей на границе Мексики и Калифорнии.

В криминальной драме снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Переснимал срежиссированный Куртом Саттером пилотный эпизод Норберто Барба («Проповедник», «Штамм»), который вдобавок числится одним из исполнительных продюсеров проекта. Саттер сосредоточился на сценарии, над которым работает вместе с Элджином Джеймсом. Производством занимаются Fox 21 TV Studios и FX Productions.

Дату премьеры объявят позже — ожидается, что сериал стартует уже в этом году.