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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Орвилла» стартует позже, чем ожидалось

Космическая драмеди Сета Макфарлейна «Орвилл», в ноябре получившая от FOX добро на второй сезон, вернётся в эфир телеканала в следующем телесезоне 2018–2019, но скорее позже, чем раньше. Об этом аудитории поведал сам рулевой проекта, принимающий участие в зимнем пресс-туре TCA.

Создатель сериала сообщил, что в продолжение войдут по меньшей мере четырнадцать эпизодов, но над ними предстоит кропотливо поработать, а это требует не только сил, но и времени. По словам Макфарлейна, в осенний премьерный слот они, скорее всего, не попадут — премьера второго сезона состоится позже. Всё зависит от того, как быстро будет продвигаться работа над этим и другими требующими его внимания проектами.

События научно-фантастической комедийной драмы, создателем, сценаристом и продюсером которой выступает Макфарлейн, разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит космические просторы. Экипаж выполняет задания начальства, умудряясь вечно попадать в переделки.

Наряду с исполнителем главной роли Макфарлейном в сериале снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд и Джей Ли.

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Орвилл
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