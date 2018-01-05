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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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FOX продлил сериал «Одарённые» на второй сезон

Телеканал FOX обеспечил сериалу «Одарённые» второй сезон, невзирая на то что одному из исполнительных продюсеров проекта — небезызвестному Брайану Сингеру — нынче выдвинуты обвинения в домогательствах. Телебоссы спокойны за продолжение сериала, заявляя, что за исключением срежиссированного пилота, Сингер почти не участвовал в производстве, пропадая на съёмках фильма.

Продлению поспособствовали, конечно, рейтинги. Среди самых результативных новых драм телесезона 2017–2018 «Одарённые» занимают третье место. Средний рейтинговый показатель эпизода составляет 2,0 в ключевой возрастной категории. За неделю на всех платформах общая аудитория каждой серии вырастает до 8,3 млн человек (+146% к количеству просмотров в день премьеры эпизода).

Марвеловский приключенческий боевик рассказывает о брате и сестре со сверхспособностями. Правительственная организация посылает за юными мутантами своих спецагентов, и ради спасения детей всей семье приходится пуститься в бега. Спрятаться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, ведущие тяжёлую борьбу за выживание.

В сериале снимаются Эми Экер, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Шон Тил, Блэр Редфорд, Перси Хайнс Уайт, Эмма Дюмон, Гаррет Диллахант, Скайлер Сэмюэлс и другие. Кто из актёров перекочует во второй сезон «Одарённых», станет известно позже.

Шоураннером проекта числится Мэтт Никс («Чёрная метка»). Исполнительными продюсерами выступают Джеф Лоэб, Джеймс Чори, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. Производство курируют 20th Century Fox Television и Marvel Television.

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Одарённые
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