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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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FOX подтвердил возвращение «Побега» на экраны

Итак, Доминик Пёрселл никого не обманул, заявив в декабре о начавшейся работе над шестым сезоном «Побега». Тогда FOX никак не прокомментировал это заявление, но вот намедни в рамках традиционного зимнего пресс-тура TCA глава программного отдела телеканала Майкл Торн подтвердил, что они и впрямь взялись за разработку продолжения

Напоминаем, что вышедший прошлой весной девятисерийный пятый сезон событием не стал — за исключением преданных фанатов критики и публика в целом отнеслись к нему почти с безразличием. О каких приключениях Линкольна Барроуза (Доминик Пёрселл) и его брата Майкла Скофилда (Вентворт Миллер) поведает шестой сезон, пока неизвестно — работа над продолжением едва началась.

К слову, Торн обмолвился, что поклонников сериала ждёт обновление истории — в каком плане, он не уточнил. Также пока неизвестно, как сильно будет вовлечён в процесс создатель и основной сценарист сериала Пол Шойринг.

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Побег
 14 декабря 2017 годаДоминик Пёрселл сообщает о вероятном возвращении «Побега» на шестой сезон 5 январяFOX продлил сериал «Одарённые» на второй сезон
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