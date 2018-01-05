FOX подтвердил возвращение «Побега» на экраны

Итак, Доминик Пёрселл никого не обманул, заявив в декабре о начавшейся работе над шестым сезоном «Побега». Тогда FOX никак не прокомментировал это заявление, но вот намедни в рамках традиционного зимнего пресс-тура TCA глава программного отдела телеканала Майкл Торн подтвердил, что они и впрямь взялись за разработку продолжения

Напоминаем, что вышедший прошлой весной девятисерийный пятый сезон событием не стал — за исключением преданных фанатов критики и публика в целом отнеслись к нему почти с безразличием. О каких приключениях Линкольна Барроуза (Доминик Пёрселл) и его брата Майкла Скофилда (Вентворт Миллер) поведает шестой сезон, пока неизвестно — работа над продолжением едва началась.

К слову, Торн обмолвился, что поклонников сериала ждёт обновление истории — в каком плане, он не уточнил. Также пока неизвестно, как сильно будет вовлечён в процесс создатель и основной сценарист сериала Пол Шойринг.