Канал ABC выкинул из эфира комедию «Мэр»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

После выхода девяти из тринадцати заявленных серий телеканал ABC вычеркнул из программной сетки своего новичка — многосерийную однокамерную комедию «Мэр». В целом подобный шаг равен неофициальному объявлению о закрытии проекта.

Рейтинговые показатели сериала были откровенно средними — проект стартовал с отметки 1,2 в ключевом демо и с 4 млн общей аудитории, а вот девятый эпизод собрал у экранов лишь 2,8 млн зрителей с рейтинговым показателем 0,8 в возрастной категории «18–49 лет».

Это история рэпера Кортни Роуза, затеявшего участие в выборах на пост мэра ради рекламы своего нового альбома и неожиданно победившего. Кортни (Брэндон Майкл Холл) оказывается тем самым руководителем, которому под силу изменить жизнь города к лучшему. В помощницы ему набивается вооружённая необходимыми знаниями энтузиастка Валентина Барелла в исполнении Лиа Мишель.

Создателем сериала значится Джереми Бронсон — автор куда более приглянувшейся публике многосерийной комедии «Просто нет слов».