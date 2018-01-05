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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал ABC выкинул из эфира комедию «Мэр»

После выхода девяти из тринадцати заявленных серий телеканал ABC вычеркнул из программной сетки своего новичка — многосерийную однокамерную комедию «Мэр». В целом подобный шаг равен неофициальному объявлению о закрытии проекта.

Рейтинговые показатели сериала были откровенно средними — проект стартовал с отметки 1,2 в ключевом демо и с 4 млн общей аудитории, а вот девятый эпизод собрал у экранов лишь 2,8 млн зрителей с рейтинговым показателем 0,8 в возрастной категории «18–49 лет».

Это история рэпера Кортни Роуза, затеявшего участие в выборах на пост мэра ради рекламы своего нового альбома и неожиданно победившего. Кортни (Брэндон Майкл Холл) оказывается тем самым руководителем, которому под силу изменить жизнь города к лучшему. В помощницы ему набивается вооружённая необходимыми знаниями энтузиастка Валентина Барелла в исполнении Лиа Мишель.

Создателем сериала значится Джереми Бронсон — автор куда более приглянувшейся публике многосерийной комедии «Просто нет слов».

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