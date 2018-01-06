Телеовощи. Выпуск 207: Ноет и бухает

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:25 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:00:57 —
|Новости
|00:16:06 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:17:20 —
|«Из Лос-Анджелеса в Вегас» — 1x01 (премьера)
|00:20:04 —
|«Макмафия» — 1x01–02 (премьера)
|00:33:59 —
|«Секретные материалы» — 11x01 (премьера сезона)
|00:40:12 —
|«Чёрное зеркало» — 4x01 (премьера сезона)
|00:53:57 —
|«Падение рыцарей» — 1x05
|01:02:14 —
|«Мик» — 2x10
|01:05:08 —
|«Люцифер» — 3x11
|01:08:43 —
|«Булл» — 2x11
|01:11:56 —
|«Беглецы» — 1x09
|01:15:15 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x05
|01:23:00 —
|«Оттепель» — 1x05
|01:32:58 —
|«Вероника Марс» — 1x04 (впечатления Михаила)
|01:36:40 —
|«Готэм» — 4x10 (впечатления Ларисы и Юрия)
|01:43:10 —
|«Супергёрл» — 2x10 (впечатления Юрия)
|01:48:59 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x10 (впечатления Льва)
|02:03:49 —
|«Звёздный путь» — 1x11 (впечатления Юрия)
|02:10:14 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|02:16:14 —
|Благодарим наших спонсоров
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