«Легион»: дата выхода, новый Король Теней и уход Брайана Сингера

Второй сезон крышесносного «Легиона» Ноя Хоули пока не получил точной даты выхода, но уже известно, что сериал вернётся на телеэкраны в апреле. А ещё проект лишился одного из своих исполнительных продюсеров — переживающий нынче не лучшие времена из-за обвинений в домогательствах Брайан Сингер попросил вычеркнуть его имя из списка. По заверениям Хоули, дело не столько в сложившейся ситуации, сколько в том, что Сингер практически никак не был вовлечён в производственный процесс, оставаясь лишь именем на экране.

С восторгом принятая критиками и зрителями нетривиальная трактовка марвеловского персонажа и его окружения продолжит раскрывать новые глубины кажущегося сумасшествия. Психологический триллер рассказывает крайне запутанную историю жизни Дэвида Хэллера (в первоисточнике — сына Профессора Х). Дэвид (Дэн Стивенс) признан шизофреником и определён в психлечебницу. Уже не надеясь на выздоровление, главный герой встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер), а после одного странного происшествия убеждается, что видения и голоса в его голове — реальность.

К слову, во втором сезоне устрашающего Короля Теней, известного под именем Амаль Фарук, сыграет Навид Негабан («Родина»), сменив ранее заявленного на роль Саида Тагмауи («Чудо-женщина»). Помимо вышеперечисленных актёров в проекте канала FX задействованы Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон и Джин Смарт.

Сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером проекта остаётся Ной Хоули. Исполнительными продюсерами числятся Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производство на контроле у Marvel TV и FX Prods.