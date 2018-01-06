Глава FX пугает аудиторию статистикой: количество художественных сериалов на американском ТВ продолжает расти

В рамках продолжающегося зимнего пресс-тура TCA исполнительный директор FX Networks Джон Ландграф уже по традиции обнародовал свои новые подсчёты, касающиеся так называемого телевизионного пика. Каждый год Ландграф оповещает публику о том, сколь чудовищно большое количество сериалов индустрия вывалила на головы обывателей в очередной раз.

Судя по динамике, демонстрируемой в отчёте Ландграфа, тот самый телевизионный пик продолжает брать новые высоты. Вот так выглядит сравнительная таблица за 2002–2017 годы:

Совершенно очевидно, что количество оригинальных художественных проектов, производимых для эфирных и кабельных каналов, а также потоковых сервисов, продолжает неуклонно расти. В 2017 году совокупное количество свежего оригинального контента составило ни много ни мало 487 единиц, переплюнув 2016 год с его 455 новыми сериалами. Большая часть проектов приходится на кабельные каналы (175 сериалов); дальше идут эфирные телеканалы (153); на третьем месте находятся потоковые сервисы (117); замыкают четвёрку платные кабельные каналы (42).

За последние пять лет самый высокий прирост оригинального контента пришёлся на потоковые сервисы (+680%); второе место занимают платные кабельные каналы с куда более скромными 45% по сравнению с 2012 годом; кабельные каналы прибавили 40%, а эфирные — 29%. Общий прирост количества оригинальных сериалов по сравнению с 2012 годом составил 69%. По сравнению с 2002 годом процент прироста выглядит и вовсе астрономическим.

Причём если судить по заявлениям глав стриминговых сервисов о наращивании финансового вливания в производство и тому факту, что каждый год в ряды производителей собственного оригинального контента вливаются всё новые и новые игроки, телевизионный пик продолжит свой неумолимый рост.