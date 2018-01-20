Телеовощи. Выпуск 210: Свинка-свидетель

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:34 —
|Новости
|00:31:17 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:43:54 —
|«Чёрная молния» — 1x01 (премьера)
|00:50:03 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x11
|00:58:15 —
|«Волшебники» — 3x02
|01:03:03 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x07
|01:05:31 —
|«Робоцып» — 9x04
|01:09:55 —
|«Макмафия» — 1x03—04
|01:13:31 —
|«Падение ордена» — 1x07
|01:22:35 —
|«Мик» — 2x12
|01:27:40 —
|«Жестокое солнце» — 1x02
|01:33:19 —
|«Хэппи!» — 1x05—06
|01:40:08 —
|«Хорошее место» — 2x09—10
|01:43:10 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x06
|01:46:29 —
|«Чёрное зеркало» — 4x03
|01:57:43 —
|«Оттепель» — 1x07
|02:07:48 —
|«Вероника Марс» — 1x06 (впечатления Михаила)
|02:11:57 —
|«Супергёрл» — 2x12 (впечатления Юры)
|02:18:30 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x01 (впечатления Льва)
|02:24:05 —
|«Звёздный путь» — 1x13 (впечатления Юры)
|02:32:16 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|02:37:59 —
|«Человек-дьявол: Плакса»
|02:41:40 —
|Благодарим наших спонсоров
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