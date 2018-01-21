Новости сериалов — лучшее за неделю

«Террор» — трейлер — две с половиной минуты морозного саспенса.
«Рассказ служанки» — дата выхода второго сезона и трейлер — обласканная критиками антиутопия вернётся на телеэкраны в апреле.
Канал Syfy прибрал к рукам приключенческое фэнтези «Аванпост» — главную роль сыграет начинающая актриса Джессика Грин.
Amazon оставил сериал «Жан-Клод Ван Джонсон» без второго сезона — потоковый сервис отправил Ван Дамма на покой.
«Смертельное влечение» — трейлер с датой выхода — телевизионный ребут культового фильма ставит сюжет с ног на голову.
Paramount Network оставил сериал «Хроники Шаннары» без третьего сезона — проект закрыт по причине низких рейтингов.
«Эш против Зловещих мертвецов» — трейлер третьего сезона — стареющий харизматичный раздолбай продолжает воевать с дедайтами.
Шейн Блэк готовит ремейк сериала «Мстители» — культовый британский многосерийный проект ждёт перерождение.
Саймон Пегг и Ник Фрост работают над многосерийным комедийным ужастиком — производством будет заниматься их совместная продюсерская студия.
Второй сезон мультсериала Castlevania выйдет летом — сценарист Уоррен Эллис не даст соврать.