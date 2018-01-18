За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon отказался продлевать сериал «Жан-Клод Ван Джонсон» на второй сезон — многосерийный комедийный боевик, премьера которого состоялась в середине декабря, довольно долго добирался до экранов, а когда добрался, не сумел впечатлить настолько, чтобы убедить руководство сервиса в необходимости возвращения проекта на телеэкраны. Вдобавок критики отозвались о сериале более чем прохладно.

Многосерийная комедия раскрывает удивительную тайну: под фамилией Ван Дамм прячется спецагент Джонсон, использующий личину актёра боевиков в качестве прикрытия для участия в тайных операциях. Своё очередное задание главный герой выполняет, снимаясь в экшен-версии «Приключений Гекльберри Финна». Новая миссия вновь сводит его с любимой женщиной по имени Ванесса — спецагентом международного класса.

Помимо Ван Дамма в сериале снялись Кэт Фостер, Филисия Рашад, Мойзес Ариас и другие. Сценарий написал Дэйв Каллахэм («Неудержимые»), он же выступил исполнительным продюсером наряду с Ван Даммом, Ридли Скоттом и Дэвидом Цукером («Голый пистолет»).

В число неудачников попали также драмеди «Я люблю Дика» и «Раз, Миссисипи» — оба проекта остались без продления.