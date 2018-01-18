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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon обеспечил «Тику» второй сезон

Потоковый сервис Amazon продлил сериал «Тик» на второй сезон. К слову, второй половине первого сезона пародийной супергеройской комедии ещё только предстоит выйти — оставшиеся шесть серий зрители увидят 23 февраля.

Юмористический боевик по одноимённому комиксу Бена Эдлунда повествует о приключениях невероятно сильного, но откровенно туповатого супергероя Тика (Питер Серафинович) и его помощника поневоле Артура (Гриффин Ньюман).

В проекте задействованы Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие.

Эдлунд («Светлячок») отвечает за сценарий первого сезона, который снял Уолли Пфистер. Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Барри Джозефсоном, Барри Зонненфельдом («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патриком Варбертоном. Производство контролируют Amazon Studios и Sony Pictures Television.

Съёмки 10-серийного второго сезона начнутся в этом году, а на экраны он выйдет не раньше следующего года.

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