Робби Амелл получил главную роль в пилоте комедии от Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Легковоспламеняющийся брат меткого стрелка Робби Амелл («Флэш», «Секретные материалы») отхватил ведущую партию в пилотном эпизоде свежего комедийного проекта от Amazon под названием «Загрузка».

События однокамерной комедии разворачиваются в будущем, где люди научились «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной кончины главный герой Натан (Робби Амелл) попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Сценарий пилотного эпизода написал создатель «Офиса» Грег Дэниелс.