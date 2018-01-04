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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Робби Амелл получил главную роль в пилоте комедии от Amazon

Легковоспламеняющийся брат меткого стрелка Робби Амелл («Флэш», «Секретные материалы») отхватил ведущую партию в пилотном эпизоде свежего комедийного проекта от Amazon под названием «Загрузка».

События однокамерной комедии разворачиваются в будущем, где люди научились «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной кончины главный герой Натан (Робби Амелл) попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Сценарий пилотного эпизода написал создатель «Офиса» Грег Дэниелс.

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