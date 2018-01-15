За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Осыпанный наградами и похвалами телехит возвращается на экраны весной. Потоковый сервис Hulu обнародовал трейлер 13-серийного второго сезона сериала «Рассказ служанки» и дату выхода — двухсерийная премьера продолжения состоится 25 апреля.

События экранизации одноимённого романа-антиутопии Маргарет Этвуд разворачиваются в тоталитарном государстве Гилеад, население коего страдает от катастрофического снижения рождаемости. Оффред (Элизабет Мосс) — одна из немногих женщин, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, — отправлена властями в спецлагерь для подготовки служанок, рожающих потомков богачам и власть имущим. Но у главной героини есть цель — выжить в мире тотального надзора, дабы разыскать отнятую у неё дочь.

К слову, в одном из эпизодов второго сезона в гостевой роли, подробности которой пока не разглашаются, появится Мариса Томей («Человек-паук: Возвращение домой»).

Шоураннером и основным сценаристом сериала выступает Брюс Миллер («Сотня»); вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наряду с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэниелом Уилсоном, Фрэнком Сиракузой и Айлин Чайкен. Автор литературного первоисточника является консультирующим продюсером. Производство курирует MGM Television.