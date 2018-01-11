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«Призрачная башня» — трейлер с датой выхода

Потоковый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер сериала «Призрачная башня» с датой выхода — премьера состоится 28 февраля.

Политический триллер, основанный на книге-разоблачении Лоуренса Райта The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11, расскажет о междоусобице ЦРУ и ФБР, которая на фоне возрастающей угрозы со стороны «Аль-Каиды» могла непреднамеренно подготовить почву для трагических событий 11 сентября 2001 года и войны в Ираке.

В сериале снимаются Питер Сарсгаард, Джефф Дэниелс, Алек Болдуин, Тахар Рахим, Ренн Шмидт, Элла Рэй Пек, Билл Кэмп и другие.

Создателями проекта выступают сценарист Дэн Футтерман («Охотник на лис») и оскароносный режиссёр-документалист Алекс Гибни. Производственный процесс на контроле у студии Legendary Television.

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