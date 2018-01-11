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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Шантарам» Грегори Дэвида Робертса превратят в сериал

В долгой и напряжённой борьбе продюсерские студии Anonymous Content («Настоящий детектив», «Алиенист») и Paramount TV («13 причин почему», «Лемони Сникет: 33 несчастья») выцарапали у конкурентов права на телевизионную экранизацию романа-бестселлера Грегори Дэвида Робертса «Шантарам».

Основные события автобиографического произведения, впервые опубликованного в 2003 году в Австралии, разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, переведённая на 39 языков и разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, повествует о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, где и начинается главное путешествие всей его жизни.

Вдобавок студии завладели правами на ещё один роман Грегори Дэвида Робертса — «Тень горы». Велика вероятность, что рано или поздно он тоже уйдёт на малые экраны.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Николь Клеменс, Стив Голин и Андреа Бэррон. С каналом трансляции пока не определились.

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