Компания Apple продолжает активно охотиться на масштабные многосерийные проекты и громкие имена. Техногигант, не размениваясь на ерунду вроде пилотного эпизода, заказал съёмки первого сезона сериала «Смотри» от Стивена Найта (фильмы «Порок на экспорт», «Лок», сериалы «Острые козырьки», «Табу») и Френсиса Лоуренса (фильмы «Константин», «Я — легенда»).

Количество эпизодов ещё обговаривается, но источники утверждают, что в первый сезон войдут восемь серий. События эпической научно-фантастической драмы разворачиваются в будущем. Вот, собственно, и всё, что пока известно о сюжете грядущего телеполотна.

Френсис Лоуренс срежиссирует сериал по сценарию Стивена Найта. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Питером Чернином, Дженно Топпинг и Кристен Кампо. Производственный процесс берут на себя Chernin Entertainment и Endeavor Content.