«Террор» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийный триллер «Террор» обзавёлся полноценным трейлером, смакующим зловещую атмосферу, суровые испытания и несчастья, с коими столкнутся главные герои истории. Двухчасовая премьера состоится 26 марта на кабельном канале AMC.

События экранизации одноимённого романа Дэна Симмонса разворачиваются в 1847 году, когда стартовала экспедиция по освоению Арктики под командованием офицера Королевского военно-морского флота сэра Джона Франклина. Экипажи кораблей «Террор» и «Эребус» отправляются исследовать так называемый Северо-Западный проход и подвергаются нападению неизвестного чудовища, втягивающего их в борьбу за выживание.

В основном актёрском составе числятся Джаред Харрис, Тобайас Мензис, Киран Хайндс, Пол Рэди, Адам Нагаитис, Нив Нилсен, Иэн Харт и Тристан Гравель.

Шоураннерами выступают Су Хью («Убийство») и сценарист сериала Дэвид Кайганич. Исполнительные продюсеры — Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кеседи («Игра престолов»). Производство на контроле у Scott Free, EMJAG Productions, Entertainment 360 и AMC Studios.