За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC объявил даты выхода 16-серийного третьего сезона сериала «В пустыне смерти» и четвёртого сезона зомби-драмы «Бойся ходячих мертвецов». Первый вернётся на телеэкраны 22 апреля, второй — на неделю раньше, 15 апреля.

Постапокалиптический боевик в духе фильмов, воспевающих восточные боевые искусства, является крайне свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о мастере-наёмнике Санни (Дэниел Ву) и его ученике с таинственным даром М. К. (Арамис Найт), которым предстоит долгое, смертельно опасное путешествие ради обретения истинного знания.

Авторы «Шанхайского полдня» и «Я — четвёртый» Альфред Гоф и Майлз Миллар выступают создателями, шоураннерами и основными сценаристами сериала. Производство курирует AMC Studios.

Второй проект является приквелом «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. События происходят в Лос-Анджелесе в первые дни эпидемии. В центре истории — семья матери-одиночки Мэдисон (Ким Диккенс) и разведённого учителя Трэвиса (Клифф Кёртис), вместе пытающихся пережить зомби-апокалипсис. В четвёртом сезоне к актёрскому составу присоединились Гаррет Диллахант и Мэгги Грейс. У сериала новые шоураннеры — Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг. Продюсирует по-прежнему AMC Studios.