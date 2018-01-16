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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал Syfy прибрал к рукам приключенческое фэнтези «Аванпост»

Прошлой осенью производственные компании Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment вместе взялись аз разработку многосерийного проекта «Аванпост» (The Outpost), а сегодня стало известно, что будущий сериал приземлился на кабельном канале Syfy.

Десятисерийное приключенческое фэнтези за авторством Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина повествует о девушке по имени Талон — единственной выжившей представительнице расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят героиню в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

Главная роль досталась Джессике Грин. Наряду с ней в сериале снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

Исполнительными продюсерами проекта выступают сценарист полнометражных «Звёздных врат» Дин Девлин и создатель сериала «Звёздные врата: ЗВ-1» Джонатан Гласснер. Съёмки стартуют сегодня в Юте.

15 Обсудить
Темы
 
Аванпост
 
Старый Онанист
Лучший комментарий
+25

Нет, когда-нибудь я обязательно прочитаю приложенный к фотографии текст.
Но потом.
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Сериалы
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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