Канал Syfy прибрал к рукам приключенческое фэнтези «Аванпост»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой осенью производственные компании Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment вместе взялись аз разработку многосерийного проекта «Аванпост» (The Outpost), а сегодня стало известно, что будущий сериал приземлился на кабельном канале Syfy.

Десятисерийное приключенческое фэнтези за авторством Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина повествует о девушке по имени Талон — единственной выжившей представительнице расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят героиню в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

Главная роль досталась Джессике Грин. Наряду с ней в сериале снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

Исполнительными продюсерами проекта выступают сценарист полнометражных «Звёздных врат» Дин Девлин и создатель сериала «Звёздные врата: ЗВ-1» Джонатан Гласснер. Съёмки стартуют сегодня в Юте.