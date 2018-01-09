«Криптон» — второй трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy опубликовал свежий трейлер супергеройского боевика по вселенной DC Comics «Криптон». Чуть ранее стало известно, что премьера сериала состоится 21 марта. В ролике хватает свежих кадров, призванных продемонстрировать масштабность авторского замысла.

Многосерийная фантастическая эпопея является приквелом классической истории о Супермене и поведает о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптон. Главным героем повествования выступает Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы. Первая миссия ему, может быть, и по плечу, а вот чем закончится вторая, всем уже давно известно.

В сериале помимо Каффа снимаются Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер и другие.

Сценарий написали автор оригинальной идеи Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») и Йен Голдберг («Однажды в сказке»). Шоураннером проекта числится Кэмерон Уэлш («Константин»).