«Криптон» — второй трейлер

Кабельный канал Syfy опубликовал свежий трейлер супергеройского боевика по вселенной DC Comics «Криптон». Чуть ранее стало известно, что премьера сериала состоится 21 марта. В ролике хватает свежих кадров, призванных продемонстрировать масштабность авторского замысла.
Многосерийная фантастическая эпопея является приквелом классической истории о Супермене и поведает о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптон. Главным героем повествования выступает Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы. Первая миссия ему, может быть, и по плечу, а вот чем закончится вторая, всем уже давно известно.
В сериале помимо Каффа снимаются Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер и другие.
Сценарий написали автор оригинальной идеи Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») и Йен Голдберг («Однажды в сказке»). Шоураннером проекта числится Кэмерон Уэлш («Константин»).
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