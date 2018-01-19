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«Эш против Зловещих мертвецов» — трейлер третьего сезона

Кабельный канал Starz опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Эша против Зловещих мертвецов». Комедийный ужастик вернётся на телеэкраны 25 февраля с десятью свежими сериями.

Комедийно-приключенческий хоррор повествует о любимце публике — постаревшем и обзаведшемся сайдкиками антигерое Эше Уильямсе (Брюс Кэмпбелл), который продолжает воевать с неугомонными дедайтами. Продолжение сумасшедшей истории преподнесёт главному герою сюрприз — у него есть взрослая дочь, которой волей-неволей тоже придётся поучаствовать в охоте на нечисть.

Помимо Кэмпбелла в третьем сезоне снимаются Люси Лоулесс, Рэй Сантьяго, Дэна Делоренцо, Ариэль О’Нилл и другие.

Шоураннером проекта числится Марк Верхайден («Звёздный крейсер „Галактика“», «Сорвиголова»). Кэмпбелл, Сэм Рэйми, Айван Рэйми, Роберт Таперт и Крэйг Дигрегорио остаются исполнительными продюсерами.

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