«Эш против Зловещих мертвецов» — трейлер третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Starz опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Эша против Зловещих мертвецов». Комедийный ужастик вернётся на телеэкраны 25 февраля с десятью свежими сериями.

Комедийно-приключенческий хоррор повествует о любимце публике — постаревшем и обзаведшемся сайдкиками антигерое Эше Уильямсе (Брюс Кэмпбелл), который продолжает воевать с неугомонными дедайтами. Продолжение сумасшедшей истории преподнесёт главному герою сюрприз — у него есть взрослая дочь, которой волей-неволей тоже придётся поучаствовать в охоте на нечисть.

Помимо Кэмпбелла в третьем сезоне снимаются Люси Лоулесс, Рэй Сантьяго, Дэна Делоренцо, Ариэль О’Нилл и другие.

Шоураннером проекта числится Марк Верхайден («Звёздный крейсер „Галактика“», «Сорвиголова»). Кэмпбелл, Сэм Рэйми, Айван Рэйми, Роберт Таперт и Крэйг Дигрегорио остаются исполнительными продюсерами.