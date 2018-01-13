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Киану Ривз появится в многосерийном спин-оффе «Джона Уика» от Starz Лучшее аниме осени 2017 — голосование Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Донаты авторам «КГ» и другие улучшения на сайте
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Киану Ривз появится в многосерийном спин-оффе «Джона Уика» от Starz

Кабельный канал Starz скооперировался со студией Lionsgate для работы над многосерийным спин-оффом кинофранчайза «Джон Уик». О проекте, получившем название «Отель „Континенталь“», прошлым летом рассказывал постановщик киносерии Чад Стахелски.

В киновселенной Джона Уика международная сеть отелей «Континенталь» занимается обслуживанием наёмных убийц при условии, что никто из этих особых постояльцев не возьмётся исполнять заказ на территории гостиницы. Повествование сосредоточится на скрытой от посторонних глаз «внутренней кухне» фешенебельного пристанища элитных киллеров и познакомит публику с новыми персонажами — обитателями смертельно опасного мира крутых наёмников. Зрелищные перестрелки и мордобой прилагаются.

Ранее Стахелски обмолвился, что появление в сериале самого Джона Уика более чем вероятно. И теперь мы получили подтверждение от главы программного отдела Starz Карми Злотника: тот сообщил, что Киану Ривз влился в команду исполнительных продюсеров сериала наравне со Стахелски и сценаристом фильмов Дереком Кольстадом, а также обязательно заглянет на съёмочную площадку. В общем, появление Ривза как минимум в гостевой роли сериалу обеспечено, что безусловно подогреет и без того повышенный интерес к проекту.

Шоураннером и основным сценаристом многосерийного боевика выступает некий Крис Коллинз. Стахелски обязался срежиссировать первый эпизод.

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Отель „Континенталь“
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