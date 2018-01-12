HBO планирует начать съёмки финальной главы «Дедвуда» этой осенью

В ходе зимнего пресс-тура TCA глава программного отдела HBO Кейси Блойс поведал кое-какие новости, касающиеся долгожданного возвращения в эфир «Дедвуда». Слухи о возрождении проекта ходили уже достаточно давно, но ничего конкретного до сих пор не сообщалось.

Два года назад занимавший пост программного директора кабельного канала Майкл Ломбардо сообщил, что автор сериала Дэвид Милч готов к работе над телефильмом, который грамотно завершит все сюжетные линии. В прошлом году Милч отлучался поработать над третьим сезоном «Настоящего детектива», написал в соавторстве с Ником Пиццолатто сценарий четвёртого эпизода и благополучно отбыл из проекта. Видимо, настало-таки время для решительных действий в отношении «Дедвуда».

Противостояние шерифа городка Сета Буллока (Тимоти Олифант) и хозяина салуна Эла Сверенджена (Иэн Макшейн) в скором времени так или иначе разрешится. Блойс сообщил, что начать съёмки двухчасового финала планируется этой осенью, если удастся собрать всех актёров на съёмочной площадке.

По словам программного директора, Милч активно работает над сценарием; решаются организационные и бюджетные вопросы; а также ведутся работы по согласованию рабочих графиков всех участников актёрского состава. Блойс заверил, что в оптимизмом оценивает перспективу начать производственный процесс в вышеозначенный срок. Зрителям остаётся лишь ждать и верить.