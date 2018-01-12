Брайан Фуллер займётся «Вампирскими хрониками» Энн Райс

Сбежав из второго сезона «Американских богов», продюсер и сценарист Брайан Фуллер («Ганнибал», «Звёздный путь: Дискавери») без труда подыскал себе другой многообещающий проект, присоединившись к работе над «Вампирскими хрониками» Энн Райс. О запуске в производство сериала по культовой серии мистических романов стало известно в прошлом апреле.

Райс лично занимается адаптацией одиннадцатитомника в соавторстве с сыном Кристофером Райсом. Теперь к семейному подряду подключился Фуллер — он поможет со сценарием пилотного эпизода и, как ожидается, займёт пост шоураннера проекта.

Первым в серии стал роман «Интервью с вампиром» 1976 года. Он знакомит читателей с колониальным аристократом-французом Луи из Нового Орлеана, превращённым в кровососа вампиром Лестатом. В 1994 году по книге сняли полнометражный мистический триллер с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях.

Райсы входят в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Дэвидом Кантером и Стивом Голином. Канал трансляции будущему сериалу пока не подыскали. Хлопоты производственного процесса взвалили на себя небезызвестные Paramount Television и Anonymous Content, на днях отвоевавшие у конкурентов право на телеэкранизацию мировых бестселлеров Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и «Тень горы».